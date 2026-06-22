İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin açılan davasının ilk duruşması bugün yapılacak. İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayacak olan duruşmada, haklarında müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yapacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kubilay Kaan Kundakçı

OLAY GECESİ STÜDYO ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak amacıyla arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içinde beklemeye başladı. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile grup arasında tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar netleşti. İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

AİLEDEN "İNFAZ" AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

Duruşma öncesi adliye bahçesinde açıklamalarda bulunan baba Cemil Kundakçı, olayı bir "infaz" olarak nitelendirerek geceleri uyuyamadıklarını ve en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirtti. Sanıkların yüzüne bakıp vicdanlarının sızlayıp sızlamadığını sormak istediğini ifade eden baba Kundakçı, davanın toplumdaki diğer suç olaylarına karşı örnek teşkil edecek bir sonuçla tamamlanmasını dilediğini söyledi.

Anne Ülker Kundakçı ise çocuğunun bir aşk üçgeni yüzünden, kapalı alanda ve araç içinde kaçma hakkı verilmeden infaz edildiğini dile getirdi. Olayda herhangi bir alacak verecek meselesinin bulunmadığını belirten anne Kundakçı, adalet istediklerini vurguladı. Ayrıca sanıklardan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "Aleyna'yı içeriden çıkarın, çocuğumun ölümüne o sebep oldu, konumu o gönderdi" şeklinde beyanda bulunduğunu iddia eden anne Kundakçı, tüm sorumluların hesap vermesini talep etti.