Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yargılama Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Mahkeme, tarafların savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre talebini kabul etti.

OLAY 19 MART GECESİ YAŞANDI

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi.Kalaycıoğlu, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’un bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklerken olay yerine gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DAVADA 10 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından toplam 10 kişi hakkında dava açıldı. Son duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı da katıldı. Tutuksuz yargılanan İzzet Yıldızhan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

SAVCILIK HANGİ CEZALARI TALEP ETTİ?

Savcılık, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Kadayıfçıoğlu hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ceza istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilirken tahliyesi istendi. Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında ise beraat talebinde bulunuldu.

ANNE KUNDAKÇI MAHKEMEDE KONUŞTU

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi Ülker Kundakçı, duruşmadaki beyanında sanıkların tahliye edilmemesini istedi. Kundakçı, “Bir can gitti. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Benim çocuğumun katillerini buradan çıkarmayın” ifadelerini kullandı. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise ateş etme kastının olmadığını ve olay yerine caydırıcı olması amacıyla silahlı gittiğini savundu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için talep ettiği süreyi kabul etti. Heyet, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksik hususların tamamlanması ve tarafların savcılığın esas hakkındaki görüşüne karşı savunmalarını sunması amacıyla dava 16 Ekim 2026 tarihine ertelendi.