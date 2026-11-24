İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 19 Mart’ta silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

Mahkemenin kararına itiraz eden acılı aile, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Sabah gazetesinden Nazrin Malikova’nın haberine göre, ailenin istinaf başvurusunda olay öncesinde yapılan telefon görüşmeleri, konum paylaşımları ve sanıkların ifadelerine ilişkin çarpıcı detaylar gündeme getirildi.

Yerel mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken tutuklu yargılanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar vermişti. Kundakçı ailesi, istinaf dilekçesinde beraat ve ceza kararlarının kaldırılmasını talep etti.

“SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANDI”

İstinaf dilekçesinde saldırının anlık bir tartışma sonucunda değil, önceden planlanarak gerçekleştirildiği savunuldu.

Olaydan yaklaşık beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesine, araç takibine ve konum paylaşımına dikkat çekildi. Aile, geçen sürenin saldırıdan vazgeçmek için yeterli olduğunu belirtti.

“KAZARA ATEŞ ALDI” SAVUNMASINA İTİRAZ

Kadayıfçıoğlu’nun silahın arbede sırasında kazara ateş aldığı yönündeki savunmasına da itiraz edildi. Tanık ifadelerine dikkat çeken aile, Kundakçı ve arkadaşlarının üzerinde herhangi bir saldırı aleti bulunmadığını belirterek meşru savunma iddiasının kabul edilemeyeceğini savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Aile, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında verilen müebbet hapis cezasının kaldırılarak sanığın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Dilekçede, ruhsatsız silah bulundurma suçundan verilen cezanın da artırılması talep edildi. Kadayıfçıoğlu’nun olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğuna ilişkin tespitlere de dikkat çekildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN BERAATİNE İTİRAZ

İstinaf dilekçesinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte hareket ederek Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu cinayete yönlendirdiği ileri sürüldü.

Aile, Kalaycıoğlu’nun Kubilay ve arkadaşlarını hedef gösterdiğini, konum bilgilerini Kadayıfçıoğlu’na ilettiğini savunarak beraat kararının kaldırılmasını istedi.

DİKKAT ÇEKEN KONUM DETAYI

Ailenin itiraz gerekçelerinden biri de Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kadayıfçıoğlu’na gönderdiği konum bilgisi oldu.

Kadayıfçıoğlu’nun stüdyonun bulunduğu sokağı bilmediği, Kundakçı ve arkadaşlarıyla daha önceden tanışmadığı belirtildi. Aile, Kalaycıoğlu’nun konum paylaşımı olmasaydı Kadayıfçıoğlu’nun grubun bulunduğu yeri tespit edemeyeceğini savundu.

“BAĞCILAR ÇOCUĞU, DİKKATLİ OL”

Dilekçede Aleyna Kalaycıoğlu’nun olay öncesinde Kadayıfçıoğlu’na Kundakçı ve arkadaşları hakkında “Bağcılar çocuğu, dikkatli ol” dediği belirtildi.

Aile, bu sözlerle Kundakçı ve arkadaşlarının tehlikeli kişiler olarak gösterildiğini ileri sürdü.

KÖPEK VE EŞYA SAVUNMASINA İTİRAZ

Kalaycıoğlu’nun olay yerine köpeğini ve eşyalarını almak amacıyla gittiği yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı da iddia edildi.

Dilekçede, Bertin Yıldız ve Kenan Berke Özer’in köpeğe bakabileceklerini söylemelerine rağmen Kalaycıoğlu’nun olay yerine gitmeyi tercih ettiği, kamera kayıtlarında ise araçta eşya taşındığına ilişkin görüntü bulunmadığı belirtildi.

ALEYNA İÇİN İKİ AYRI CEZA TALEBİ

HTS kayıtları, mesajlaşmalar ve konum paylaşımlarının birlikte değerlendirilmediğini savunan aile, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Azmettirme suçunun oluşmadığı kanaatine varılması halinde ise Kalaycıoğlu’nun “suça yardım eden” sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.

ANNESİNİN SÖZLERİ DE DİLEKÇEYE GİRDİ

Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına da itiraz edildi. Dilekçede, anne Kalaycıoğlu’nun cinayetten önce gerçekleşen bir görüntülü görüşmede, “Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aile, söz konusu ifadelerin Kundakçı ve arkadaşlarına yönelik tehdit niteliğinde olduğunu ileri sürerek Zuhal Kalaycıoğlu’nun da azmettirme suçundan cezalandırılmasını istedi.

7 SANIK İÇİN DAHA CEZA TALEBİ

İstinaf dilekçesinde Mustafa Rece, Hüseyin Can Avci ve Bilal Kadayıfçıoğlu’nun cinayete yardım etmekten cezalandırılması talep edildi.

Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, Ahmet Özkoç ve İzzet Yıldızhan hakkında ise “delil karartma”, “suçluyu kayırma” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ceza verilmesi istendi. Kundakçı ailesi, tüm sanıklar yönünden yerel mahkeme kararının kaldırılmasını talep etti.