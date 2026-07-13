Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun savunması sırasında mahkeme salonunda tartışma yaşandı.

MAHKEME SALONUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Davanın ikinci celsesinde sanıkların savunmaları alınırken, tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu beraatini talep etti. İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; Kalaycıoğlu savunmasında, "Bir evladım doktor hatası yüzünden yatağa bağımlı. Diğer kızımın suçu yok ve cezaevinde. Benim kızımı bana verin" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY KAAN'IN ANNESİNDEN TEPKİ

Bu sözlerin ardından hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı tepki gösterdi. Kundakçı, "Benim oğlum da toprak altında. Benim oğlum ne olacak?" dedi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Mahkeme salonunda seslerin yükselmesi üzerine mahkeme başkanı tartışmaya müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu duruşma salonundan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor. Bugün 2’nci celsesi görülecek duruşmada mahkemenin, sanıkların savunmalarını, taraf avukatlarının beyanlarını ve dosyaya giren yeni delilleri değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca eksik hususların tamamlanmasına yönelik ara kararların da ele alınması öngörülüyor. Duruşma, bugün saat 10.00'da Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye başlandı.