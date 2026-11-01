New York eyaletindeki Saint Lawrence Nehri üzerinde yer alan ve Just Room Enough Island olarak bilinen ada, dünyanın üzerinde ev bulunan en küçük adalarından biri olarak gösteriliyor. Küçük kara parçasında bir evin yanı sıra yalnızca birkaç ağaç ve dar bir açık alan bulunuyor.

ADANIN NEREDEYSE TAMAMINI EV KAPLIYOR

Yaklaşık 310 metrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Kanada ile ABD sınırındaki Thousand Islands (Bin Adalar) bölgesinde yer alıyor. Evin çevresinde geniş bir bahçe ya da yürüyüş alanı bulunmuyor. Yapının kapısından birkaç adım uzaklaşıldığında nehrin kıyısına ulaşılıyor.

Ada, 1950'li yıllarda Sizeland ailesi tarafından satın alındı. Aile, burada sakin bir tatil geçirebilmek amacıyla küçük bir ev inşa ettirdi. Ancak evin adanın büyük bölümünü kaplaması, burayı zamanla bölgenin en dikkat çekici noktalarından birine dönüştürdü.

Evin yanında birkaç sandalye koyulabilecek kadar açık alan ve az sayıda ağaç bulunuyor. Adanın çevresinde ise herhangi bir kara bağlantısı olmadığı için ulaşım yalnızca tekneyle sağlanabiliyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ADALARINDAN BİRİ

Just Room Enough Island, başlangıçta özel bir dinlenme alanı olarak düşünülmesine rağmen zamanla turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Bölgeden geçen teknelerdeki ziyaretçiler, suyun ortasında tek başına duran evi fotoğraflıyor.

Adanın en ilginç özelliklerinden biri de boyutlarının, üzerine inşa edilen ev nedeniyle olduğundan daha küçük görünmesi. Özellikle yukarıdan bakıldığında evin neredeyse bütün kara parçasını kapladığı açıkça görülüyor.

Bir dönem dünyanın üzerinde yerleşim bulunan en küçük adası olarak tanıtılan Just Room Enough Island, bugün de sıra dışı mimarisi ve konumuyla Saint Lawrence Nehri'nin en çok dikkat çeken yapıları arasında yer alıyor.