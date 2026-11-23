1980'li yılların sonunda Karadeniz'den gelen bir geminin taşıdığı sularla Kuzey Amerika'ya ulaştığı düşünülen zebra midyeleri, kısa sürede göllere ve nehirlere yayıldı. ABD yönetimi, türün yayılmasını durdurabilecek teknolojiler geliştirilmesi amacıyla para ödüllü bir yarışma başlattı.

HER YIL 1 MİLYAR DOLARLIK ZARARA YOL AÇIYORLAR

Zebra midyeleri, su altındaki sert yüzeylere tutunarak büyük koloniler oluşturuyor. Özellikle içme suyu tesislerinin borularında, su alma sistemlerinde ve hidroelektrik santrallerinde biriken midyeler, tıkanmalara ve yüksek bakım maliyetlerine neden oluyor.

ABD'deki resmi tahminlere göre zebra ve quagga midyelerinin yol açtığı zararlarla mücadele için yılda 1 milyar doların üzerinde harcama yapılıyor.

Bu canlıların etkisi yalnızca ekonomik kayıplarla sınırlı kalmıyor. Her bir midye günde yaklaşık bir litre suyu süzerek planktonlarla beslenebiliyor. Balıkların ve diğer su canlılarının temel besin kaynaklarının azalması, göllerdeki doğal yaşam dengesini bozuyor.

Midyelerin suyu süzmesi nedeniyle göller daha berrak görünse de bu durum ekosistemin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Kıyılarda biriken keskin kabuklar ise insanlara ve hayvanlara zarar verebiliyor.

ABD YAYILMALARINI DURDURMAK İÇİN ÖDÜL VERECEK

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Bureau of Reclamation kurumu, istilacı midyelerin farklı su kaynaklarına taşınmasını engellemek amacıyla "Halt the Hitchhiker" adlı bir teknoloji yarışması düzenliyor.

Zebra, quagga ve altın midyelerinin yayılmasını önlemeye odaklanan yarışmanın ilk aşamasında altı proje seçildi. Her ekibe geliştirme çalışmaları için 25 bin dolar verildi.

Projeler arasında ultraviyole ışınlarıyla temizleme, özel filtreleme sistemleri ve biyoelektrik cihazlar bulunuyor. Başarılı ekipler sonraki aşamalarda ek finansman ve prototip ödülleri kazanabilecek. Programın toplam bütçesinin 550 bin dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

TEK BİR TEKNEYLE BAŞKA GÖLLERE TAŞINABİLİYORLAR

Zebra midyelerinin yayılmasını zorlaştıran en önemli özelliklerden biri, larvalarının mikroskobik boyutlarda olması. Bu larvalar teknelerin motorlarında, hortumlarında ve su tutan bölmelerinde kalarak başka göllere ve nehirlere taşınabiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle teknelerin ve ekipmanların etkili biçimde temizlenmesini sağlayacak taşınabilir sistemler üzerinde çalışıyor. Ozon, hidrojen peroksit, ultrasonik yöntemler ve özel kaplamalar da araştırılan seçenekler arasında yer alıyor.

Yeni teknolojilerin laboratuvar testlerinin 2027 yılında yapılması planlanıyor. Amaç, yaklaşık 40 yıldır büyüyen istilacı midye sorununu kontrol altına alarak hem su ekosistemlerini hem de altyapıyı korumak.