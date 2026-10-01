Pokemon koleksiyon dünyası, akıllara durgunluk veren rekor bir satışa daha sahne oldu. Fanatics Collect platformu üzerinden düzenlenen açık artırmada, 2015 yılı üretimi "Raincoat Pikachu" isimli nadir Pokemon kartı, 8,4 milyon dolara (yaklaşık 411 milyon TL) alıcı buldu.

Türkiye'de bir apartman parası değerinde satılan tarihin en pahalı ikinci Pokemon kartı unvanını kazanan küçük kağıt parçasının ulaştığı bu astronomik rakam, koleksiyon çevrelerinde büyük şaşkınlık yarattı.

Söz konusu özel kart, 2015 yılında Nintendo 3DS oyunu Pokémon Art Academy için düzenlenen bir yarışmanın ödülü olarak tasarlanmıştı. Yarışmayı kazanan sanatçılardan Y. Fujishima’nın çizimiyle hazırlanan kartta, kırmızı yağmurluk ve turuncu şemsiyesiyle dikkat çeken bir Pikachu figürü yer alıyor.

Dünya genelinde en yüksek kalitede (PSA 10) 57 örneği bulunan bu kart, nadirliğiyle bilinse de ulaştığı rekor fiyat satışın arka planına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

SATIŞ FİYATI SÜREKLİ YÜKSELİYOR

Fiyat geçmişi incelendiğinde yaşanan sıçramanın boyutu daha net ortaya çıkıyor. Aynı kartın kusursuz örnekleri 2025 yılında 16 bin ila 26 bin dolar arasında el değiştirirken, 2026 yılının Haziran ayında 156 bin dolar seviyesine yükselmişti.

Sadece birkaç ay içerisinde yaklaşık yüzde 5.340’lık olağanüstü bir değer artışıyla 8,4 milyon dolara fırlayan ve 64 teklif sonunda tamamlanan bu satış, kayıtlar değişmediği takdirde oyun kartı tarihinin en pahalı işlemlerinden biri olarak tarihe geçecek.