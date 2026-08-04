Merve Terim, gece saatlerinde sahilde yaşanan bir olayla takdir topladı. Denize kaçan topunun ardından ağlamaya başlayan küçük bir çocuğu gören Terim, üzerindeki kıyafetleriyle hiç tereddüt etmeden suya atladı. Topu denizden çıkararak çocuğa teslim eden Terim'in o anları sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

ÇOCUĞUN GÖZYAŞLARINA KAYITSIZ KALMADI

Gece saatlerinde sahilde yaşanan olayda, küçük bir çocuğun topu denize kaçtı. Topunun dalgalarla uzaklaştığını gören çocuk gözyaşlarına boğulurken, o sırada bölgede bulunan Merve Terim duruma sessiz kalmadı.

ÜZERİNDEKİ ELBİSEYLE DENİZE GİRDİ

Küçük çocuğun üzüntüsüne kayıtsız kalamayan Merve Terim, üzerindeki elbiseyle hiç düşünmeden denize girerek topu aldı. Daha sonra topu minik sahibine teslim eden Terim, yaptığı davranışla çevrede bulunanların takdirini kazandı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Merve Terim, yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaşırken, gönderisine şu notu düştü:

"Akşam yemeği yerken hiç tanımadığım bir çocuğun 'Bu topla çok anılarım var' dediğini duymuşsundur."

Terim'in bu davranışı, küçük çocuğun sevincine ortak olduğu anlamlı bir anı da beraberinde getirdi.