Burdur'un Ağlasun ilçesinde husumetli şahıslar arasında yaşanan olayda bir aileden üç kişi silahla yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Ağlasun ilçesine bağlı Dereköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Erhan Y., yanında eşi S.Y. ve oğlu M.A.Y. bulunduğu esnada aralarında daha önceden husumet bulunan Ş.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından Ş.K., henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği av tüfeğiyle aileye doğru 2 el ateş açtı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Silahtan çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Erhan Y. omzundan, eşi S.Y. yüzünden ve oğlu M.A.Y. ise boynundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından bölgeden ayrılmayan şüpheli Ş.K., saldırıda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.