ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde 1799 yılında bir çocuk tarafından bulunan ve ailesi tarafından yıllarca sıradan bir kapı tutucu olarak kullanılan yaklaşık 8 kilogramlık sarı taşın som altın olduğu anlaşıldı. Bu keşif, ülkenin tarihindeki ilk organize altın arayışının fitilini ateşledi.

BALIK TUTARKEN BULUNDU

Olay, Cabarrus bölgesindeki Little Meadow Creek deresi yakınlarında yer alan Reed ailesine ait çiftlikte başladı. 12 yaşındaki Conrad Reed, balık tuttuğu sırada derede ağır ve biçimsiz bir metal parçasına rastlayarak nesneyi evine götürdü.

Çocuğun babası John Reed, taşın niteliğini öğrenmek için parçayı yakınlardaki Concord kasabasında bir zanaatkara gösterdi ancak materyalin ne olduğu tespit edilemedi. Bunun üzerine taş, yaklaşık üç yıl boyunca evin giriş kapısını açık tutmak amacıyla ağırlaştırıcı olarak kullanıldı.

GERÇEK DEĞERİ 3 BİN 600 DOLARDI

John Reed, 1802 yılında gerçekleştirdiği bir iş seyahatinde taşı Fayetteville'deki bir kuyumcuya götürdü. Nesnenin altın olduğunu fark eden kuyumcu, metali eriterek çiftçiye 3,50 dolar ödedi. Yapılan hesaplamalara göre söz konusu altının o dönemki piyasa değerinin yaklaşık 3 bin 600 dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.

12 KİLOLUK İKİNCİ BÜYÜK KEŞİF MADENCİLİĞE DÖNÜŞTÜ

Taşın altın olduğunun kesinleşmesinin ardından John Reed, 1803 yılında üç yerel ortakla birlikte çiftlik arazisinde madencilik faaliyetlerine başladı. Aynı yıl Peter adlı bir çalışan, dere yatağında 12,7 kilogram ağırlığında yeni bir altın külçesi çıkardı. Bu buluntu, Mississippi Nehri’nin doğusunda kayıtlara geçen en büyük altın kütlesi oldu.

Peş peşe gelen keşifler, yerel halkı kendi arazilerinde arama yapmaya teşvik ederek bölgeyi 1848 Kaliforniya Altına Hücum dalgasından önceki ilk büyük altın madenciliği merkezine dönüştürdü.