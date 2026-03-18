Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Metin ve Yeter Demir çifti, 8 yaşındaki oğulları Ferdi Demir’i 5 Ekim tarihinde bulantı ve sarılık şikayetiyle bir kamu hastanesine götürdü. Enfeksiyon teşhisi konulan ve tedavisi süren küçük Ferdi, 14 Ekim’de kan değişimi yapılması amacıyla yoğun bakım servisine alındı.
SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Oğlunu operasyona kendi elleriyle uğurlayan baba Metin Demir, o anları gözyaşları içinde anlattı. Doktorların işlemin güvenli olduğunu söylediğini belirten acılı baba, "Oğlum operasyona girerken gülüyordu. Bana son sözü, 'Çıkınca lahmacun yiyelim baba' oldu. Onu sapasağlam teslim ettim ama bir daha geri gelemedi. Bize sadece 'başınız sağ olsun' dediler, hiçbir açıklama yapmadılar" dedi.
"DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNA AİLEDEN İTİRAZ
Anne Yeter Demir ise oğlunun herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını, ölüm belgesine ise "doğal ölüm" yazıldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. İhmal iddialarını dile getiren anne Demir, "Oğlum papyon ve gömlek giymeyi çok severdi. Onu emanet ettiğim doktorlar bana buz gibi bedenini verdiler. Yoğun bakımda ne yaşandığını, o kapalı kapılar ardında ne olduğunu öğrenmek istiyorum" diye konuştu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Demir ailesi, hastane yönetimi ve operasyonu gerçekleştiren sağlık personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile, başka çocukların zarar görmemesi için hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.