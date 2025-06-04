Daha önce işverenlerin, 5 ve daha az işçi çalıştırıyorsa maaşları elden ödeme hakkı bulunuyordu. Ancak yapılan değişiklikle, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.

Yani, 3 veya daha az işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek.

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Eğer bir işyerinde 4 veya daha fazla işçi çalışıyorsa, işverenler maaş ve diğer ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmak zorunda olacak. Bu düzenleme, ödeme yöntemlerinin daha şeffaf ve düzenli olmasını sağlamayı amaçlıyor.

HESAP NUMARASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, işçi ve işveren arasındaki maaş ödeme süreci için işçinin banka hesap numarasını işverene bildirmesi gerekecek. Bu uygulama, ödeme sisteminin dijital ortamda daha düzgün bir şekilde işlemesini hedefliyor.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten sonra, ödeme yöntemleri ve hesap bilgileri konusunda işverenlerin ve çalışanların yeni kurallara uymaları gerekecek.

Yapılan bu değişiklikle birlikte, işverenler ve çalışanlar için ödeme yöntemlerinde daha net bir çerçeve çizilmiş oldu. Bankalar aracılığıyla yapılan ödemelerin yaygınlaşması, ödeme süreçlerinde şeffaflık sağlanmasını amaçlıyor.