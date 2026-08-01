İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet takma töreni yaptığı CHP etkinliğine 950’şer bin lira karşılığı figüran getirilmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Etkinliğin CHP’nin kayyum İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin tarafından düzenlenmesi Tekin’i hedefe koymuştu.



Yaşanan tartışmaların ardından gözler CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çevrilmişti. Dün akşam Gürsel Tekin’in görevden alındığı ve yerine Kağıthane eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in getirildiği iddiası parti içinde yeni bir tartışma başlattı.





TEKİN'DEN GENEL MERKEZ'E REST: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM!



İddiaya göre Mehmet Ali Yüksel’in İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmesi önerisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı ve MYK’da oybirliğiyle kabul edildi. Tekin’in ise son İstanbul programındaki bazı tutumlarının parti içerisinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.



Ancak Gürsel Tekin, görevden alındığı iddiasını reddetti. Tekin, “16 Ekim’e kadar görevimin başındayım. O tarihe kadar yetkili benim” diyerek koltuğunda olduğunu savundu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı da MYK toplantısında konuya ilişkin tartışma yaşandığını doğrularken, detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.



