İsrail’in Tel Azekah arkeolojik alanında ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 3 yaşındaki Ziv Nitzan, tesadüfen Orta Tunç Çağı’na ait tarihi bir eser keşfetmesi yeniden gündem oldu.

Küçük kızın yürüyüş sırasında yerde bularak ailesine teslim ettiği nesnenin, yapılan incelemeler sonucunda M.Ö. 1800 yılına ait, Kenan bölgesine özgü bir muska olduğu belirlendi. Böcek (skarabe) şeklinde tasarlanan taşın, yaklaşık 3 bin 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğu açıklandı.

YENİDEN DOĞUŞU SİMGELİYOR

Arkeologlar, söz konusu keşfin o dönemdeki Mısır ve Kenan toplumları arasındaki kültürel ve ticari bağları belgelediğini ifade etti. Uzmanlar, eski Mısır’da kutsal kabul edilen ve "yeniden doğuşu" simgeleyen skarabe figürlü bu muskaların, o dönemde hem kamu binalarında hem de mezar hediyesi olarak yaygın biçimde kullanıldığı bilgisini paylaştı.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN İNCELEMEYE ALINDI

Tel Aviv Üniversitesi arkeoloji heyeti, bulunan eserin bölgedeki tarihi dokuyu anlamlandırmak açısından önemli bir veri sunduğunu kaydetti. Küçük kız tarafından bulunan antik muska, detaylı incelemeler için ilgili birimlere teslim edildi.