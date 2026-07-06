Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir kız çocuğu deniz yatağıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.

'DENİZ YATAĞI OYUNCAK DEĞİLDİR'

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi. Korkutan görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı. Küçük çocuk sahibi olan aileler "Deniz yatağı oyuncak değildir" sözleriyle uyarıldı.

İMBAT RÜZGARINA DİKKAT!

Didim ve çevresinde yaşayan yerel halk ise bölgenin rüzgar yapısına vurgu yaptı. "Didim’in öğleden sonra çıkan imbat rüzgarı şakaya gelmez, açığa doğru çok sert üfler" diyerek tatilcileri uyardılar