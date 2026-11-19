Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olay, Türk bayrağına gösterilen saygının küçük yaşlarda da ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu. Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokakta bulunan bir kız çocuğu, bir evin balkonundan düşen Türk bayrağını görünce hemen harekete geçti. Yerdeki bayrağı almak için yanına giden küçük kız, Türk bayrağını kaldırarak öptü. Çocuğun bu davranışı çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarına girdi. MİNİK KIZIN HAREKETİ KAMERADA Bağlarbaşı Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde, küçük kızın yerde bulduğu Türk bayrağını alarak öptüğü anlar yer aldı. Duyarlı davranışıyla dikkat çeken çocuğun görüntüleri, izleyenlerin beğenisini topladı.

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