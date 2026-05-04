ANDERSON Talisca… Tüm kulvarlarda 27 gol atıp kariyer rekoru kırsa da büyük maçlarda bir türlü istenen seviyeye çıkamadı. Bu da Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında geride kalmasında önemli rol oynadı. Sambacı sadece 3-2’lik Trabzonspor galibiyetine 1 golle katkı sağladı. Galatasaray’a karşı oynadığı iki maçta suskun kaldı.

KIRILMA ANINDA PENALTI AUTA

ÜSTELIK Rams Park’taki 3-0’lık mağlubiyette Fenerbahçe’yi öne geçirecek penaltıyı auta göndererek büyük fırsatı harcadı. Beşiktaş’a karşı da iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Kısacası büyük maçlarda vasatın altında kalan Talisca zorluk derecesi düşük karşılaşmalarda coştu. Son olarak Başakşehir’e hat trick yaptı, ligde 19 gole ulaştı. 4 de asisti bulunan Brezilyalı yıldız için taraftarlar “Küçük maçların büyük topçusu” yorumunu yapıyor.