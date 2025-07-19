MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte PKK'lı bir grup terörist silahlarını yaktı. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sürece dair sert açıklamalarını sürdürdü. Destici, "Suriye'deki PKK kolu silah bırakmadan 'PKK silah bıraktı' diyemezler; biz de bunu asla kabul etmeyiz" dedi.

Partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda konuşan Destici, "BBP olarak, terörü ve şiddeti savunmayan, eline silah almayan her bireyin ve siyasi partinin kendi düşüncelerini ifade etmesine her zaman saygı duyduk." dedi.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

Bu düşünceler benim fikirlerimden farklı da olabilir, buna da saygı gösteririz. Ancak terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen, eline silah alan kişiler söz konusu olduğunda durum değişir. 40 yıldır ülkemize kan kusturan, binlerce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden; ailelerin ocaklarını söndüren, milletimizin geleceğini çalan bir terör örgütünü ya da onun uzantılarını bugüne kadar asla meşru görmedik, bundan sonra da görmeyiz.

BBP durduğu yerde durmaktadır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki terör örgütü gerçek anlamda silahlarını bırakıp kendini feshedene ve başta DEM Partisi olmak üzere tüm uzantıları da kendini feshedene kadar BBP'nin tavrı aynı şekilde devam edecektir. Ayrıca PKK'nın uzantı örgütleri bırakın silah bırakmayı, bırakın kendini feshetmeyi, varlığını daha da güçlendirerek sürdürüyor. On binlerce silahlı militanı var, Amerika'dan aldığı binlerce TIR silahı var, kendi bayrakları var, kendi marşları var, idare ettikleri bölgeleri var. Suriye yönetimine tabi oldular mı? Hayır, olmadılar. Daha birkaç gün önce PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, Suriye'nin devlet başkanını tanımadıklarını ve Suriye'nin resmi hükümetine tabi olmayacaklarını açıkladı. Suriye'deki PKK kolu silah bırakmadan 'PKK silah bıraktı' diyemezler; biz de bunu asla kabul etmeyiz