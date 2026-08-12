Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU’

Söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘İÇERİK KABUL EDİLEMEZ’

"Ayrıca, paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması, güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."