SpaceX’in cuma günü gerçekleşen halka arzından pay kapmak isteyen bireysel yatırımcılar, kendilerine ne kadar pay düştüğünü görebilmek için e-posta kutularını ve aracı kurum hesaplarını adeta göz hapsine aldı. Pay alamayan ya da daha fazlasını isteyen birçok yatırımcı ise ilk günden serbest piyasaya akın etti.

SpaceX ve konsorsiyum liderleri, en başından beri halka arz edilen hisselerin yüzde 30 gibi rekor bir oranını küçük yatırımcılara ayırma kararı almıştı. Bu durum, bireysel yatırımcıların ilgisini ve satın alma taleplerini canlandırmada kritik bir rol oynadı. Hisselerden pay alabilmek için kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bazı yatırımcılar talep toplama sürecini beklemeden doğrudan piyasaya daldı.

"KAZANSAM DA KAYBETSEM DE MUTLUYUM"

Eski bir NASA müfettişi olan ve şu anda avukatlık yapan Joseph Gutheinz, "Elde edebildiğim paydan çok memnunum" dedi. Halka arz için ön talep oluşturmayı düşünmeyen Gutheinz, cuma günü piyasadan hisse başına 161 dolardan toplam 100 bin dolarlık alım yapmayı başardı. Gutheinz yatırımı hakkında, "Bu harika bir yatırım. Kazansam da kaybetsem de bu işin bir parçası olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Boston merkezli B. Riley Wealth'in yatırım stratejisti Art Hogan, SpaceX hisselerinin ilk işlem gününde yüzde 19 fırlamasının arkasındaki ana faktörlerden birinin küçük yatırımcıların alımları olduğunu belirtti. Hogan, "Bireysel yatırımcılara ayrılan bu pay, Wall Street'teki onlarca yıllık kariyerimde gördüğüm en yüksek oran. Bu hisse, küçük yatırımcılar için şu an piyasadaki en yeni ve en parlak cazibe merkezi" şeklinde konuştu.

NVIDIA'YA 3,5 KAT FARK ATTI

Halka arz konsorsiyumunda yer alan aracı kurumlardan SoFi'nin sözcüsü, bu işlemin "platformlarında bugüne kadar gerçekleşen en büyük ve en yüksek talep alan halka arz" olduğunu açıkladı. Sözcü, SoFi kriterlerini karşılayan tüm bireysel yatırımcılara pay dağıtımı yapıldığını da sözlerine ekledi.

Cuma günü gerçekleştirilen SpaceX hisselerinin net alımı, tüm bireysel hisse senedi cirosunun yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturarak toplamda 453 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, yapay zeka devi Nvidia'nın işlem hacminin tam 3,5 katı olarak kayıtlara geçti.

Bireysel yatırımcıların hareketlerini izleyen Vanda Research firması, cuma gününün büyük bölümünü bu yüksek profilli halka arzı takip ederek geçirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Küçük yatırımcılar SpaceX için çok güçlü bir duruş sergiledi" denildi. Vanda'nın raporuna göre, seansın ilk 20 dakikasında SpaceX hisseleri bireysel yatırımcılar tarafından en çok satın alınan ikinci hisse konumuna yükseldi öğleden sonra ise rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.

DAĞITILAN PAYLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ancak her küçük yatırımcı aradığını bulamadı; bazılarına taleplerinin çok altında pay dağıtıldı. Kimlerin ne kadar hisse aldığını anlamaya çalışan yatırımcıların toplandığı bir Reddit platformunda, hayal kırıklığına uğrayan bir kullanıcı, "250 adet talep ettim, hiç alamadım" diye yazdı. Diğer kullanıcılar ise "555 talep ettim, 10 tane geldi" ve "1000 talep ettim, sadece 85 alabildim" diyerek sitemlerini dile getirdi.

ELON MUSK'TAN 'SADAKAT' SÖZÜ

Bu halka arz sayesinde dünyanın ilk "trilyoneri" unvanını kazanan SpaceX kurucusu Elon Musk, 2024 yılında verdiği bir sözü tutmuş görünüyor. Musk, o dönemde yaptığı açıklamada, henüz halka açılmamış şirketlerinin gelecekte borsaya girmesi durumunda, başta diğer halka açık şirketi Tesla'nın (TSLA.O) hissedarları olmak üzere küçük yatırımcılara öncelik tanıyacağını taahhüt etmişti. Musk, o dönem X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sadakat, sadakat ister" ifadelerini kullanmıştı.

YATIRIMCILAR RİSK KORUMASINA YANAŞMIYOR

Musk ve SpaceX hayranları, şirkete olan bağlılıklarını ve inançlarını şimdiden her fırsatta kanıtlıyor. Ascentis Asset Management'ın Yatırım Direktörü (CIO) Clint Sorenson, Reuters'a yaptığı açıklamada, halka arz öncesinde özel yatırım araçları vasıtasıyla SpaceX'e yatırım yapmış olan tüm müşterilerine, şirket artık borsada işlem gördüğü için riskten korunma fırsatı sunduğunu söyledi.

Ancak hiçbir müşterinin bu teklifi kabul etmediğini belirten Sorenson, durumu şu sözlerle özetledi:

"Şu anda herkes hissesini elinde tutmak ve bu başarıyı kutlamak istiyor. Şirketin hikayesine o kadar çok inanıyorlar ki, hiç kimse riskten korunmayı aklından bile geçirmiyor."