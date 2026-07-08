KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/60 Esas

DAVALI: AİNİ ABDULVAHİNİ

DAVA: Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Davacı MURAT ÖZSOY vekili av. YUSUF KENAN ALTAN'ın dava dilekçesinde özetle ; dava konusu olan İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, 2. Bölge, Safra Mah. 107 ada, 16 Parsel sayılı evsafta ve "Kartaltepe Mah. 1.Erken Sk. No:3 Küçükçekmece/ İSTANBUL" adresinde bulunan, tapu kaydında arsa vasıflı görünen ancak müvekkil haricinde tüm davalıların ikamet ettiği bina olan taşınmazda davacı müvekkil, 10/190 hisseye malik olduğu taşınmazın taraflar arasında aynen taksim suretiyle paylaşılması mümkün olmadığından, taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine, Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalı AİNİ ABDULVAHİNİ'ye dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın davalıya tebliğ edilmesi için ikamet adresine tebligat çıkartıldığı, tebligatın tebliğ edilemediği, emniyet araştırmasına şahsa ulaşılamadığından 7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı AİNİ ABDULVAHİNİ'nin 15/10/2026 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunması ,duruşmaya gelmeyip veya gelip de davayı takip etmediğinde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN olunur.

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