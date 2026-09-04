T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ LAN

DOSYA NO: 2025/823

KARAR NO: 2026/461

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizce verilen 02/06/2026 tarih ve 2025/823 Esas ve 2026/461 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1-ALHAMARNA, ve Howayda oğlu, 04/03/1988 KHAN YOUNIS doğumlu, sanık MOHAMMED A.A. ALHAMARNA hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilmiş ise de; Sanık MOHAMMED A.A. ALHAMARNA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF edebileceği İLAN OLUNUR. 02.09.2026

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