KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
DOSYA NO : 2022/404 Esas
KARAR NO : 2024/138
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 14/03/2024 tarih, 2022/404 Esas ve 2024/138 Karar sayılı kararı ile sanık MOHAMAD BİRRO (Yabancı Kimlik No: 99266306360) hakkında müsnet suçtan beraatine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanık bdulhakım ve Fatma oğlu, 10/01/1996 ALEPPO doğumlu MOHAMAD BİRRO'nun tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/06/2025
#ilangovtr Basın no ILN02241350