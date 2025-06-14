KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
DOSYA NO : 2020/387 Esas
KARAR NO : 2022/70
Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin 08/02/2022 tarih, 2020/387 Esas ve 2022/70 Karar sayılı kararı ile sanık AFGAN AZIZOV (Yabancı Kimlik No: 99297326580) hakkında müsnet suçtan şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Yaver ve Naıle oğlu, 23/03/1987 Azerbaycan doğumlu AFGAN AZIZOV'un tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/06/2025
#ilangovtr Basın no ILN02241353