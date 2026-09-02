Örnek No:55

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

(7589 sayılı yasa ile değişik 2004 sayılı İ.İ.K.nu gereğince 1.Artırma sadece malikler (hisserdarar/mirasçılar) arasında, 2. artırma (yapılması halinde) kamuya açık olarak yapılacaktır)

Satılmasına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup satışa konu taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 2359 parselde kayıtlı 644,00 m2 alanlı Tarla;parsel geometrik olarak dikdörtgene benzemekte, parsel sınırları ise düzgün olup topografik olarak az eğimlidir. Parselin Kadir Öz demir Caddesi'ne bakan cephesi takriben 21 m., diğer yan cepheleri de takriben 31 m. uzunluğundadır. Tarla üzerinde ağaç lar, çöpler, atık eşya niteliğinde malzemeler, ağaçlar ve60 m2 inşaat alanlı bir gecekondu bulunmaktadır. Gecekondunun yaşı dışarıdan yapılan gözlemletakriben 30 yıl civarındadır. Parselin etrafı çit ve kısmen duvar ile çevrilmiştir. Taşınmazın çevresikonut yoğunlukludur. Taşınmazın çevresinde Hasan Önel Caddesi ve Firüzköy Bulvarıbulunmaktadır. Tarla üzerinde toplamda 28 adet Ceviz, Dut, İncir, Erik, Malta eriği ve botanik'ten oluşan ağaçlar vardır. Ayrıntılı bilgisi şartnamede mevcuttur.

Adresi : Firüzköy Mah. Kadir Özdemir Caddesi No:15 Avcılar / İSTANBUL

İmar Durumu: Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.04.2026 tarih ve E-68097862- 754-7508/9571 sayılı elektronik imzalı yazısına göre; "İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 9 pafta, 2359 parselde kayıtlı taşınmaza ait imar durumunun tarafımızdan gönderilmesi talep edilmek tedir. Avcılar, Firüzköy Mah., 9 pafta, 2359 parsel sayılı yer, 15.02.2013tasdik tarihli, Firüzköy Mahallesi Köy Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait4. Etap1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, kaks: 0.60, hmax: 6.50, ikiz mizam, 2 kat yapılaşma şartlarında "konut" alanında kalmaktadır. Plan görüntüsü ektedir. " Denilmektedir.

Kıymeti : 33.106.500,00 TL (Tarla+Ağaç+Gecekondu toplam değeridir)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:46

31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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