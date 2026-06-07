KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/551 Esas

KARAR NO : 2025/165

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/03/2025 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık Ghanaat Nıma'ya TCK 89/1 mad. Uyarınca 5200 TL adli para cezası verilerek sonuç itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiş olup; Tüm aramalara rağmen sanık Ghanaat NIMA (Mesud ve Farah Nas oğlu, 1976 iran doğumlu) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği, yasal süreler sonunda başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02482687