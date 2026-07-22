KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/71 Esas

KARAR NO : 2025/724

Suçu ve Suçluyu Övmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2025 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık Kemal KARANFİL'in TCK 215/1 mad. Uyarınca 22 gün hapis verilmiş olup Tüm aramalara rağmen sanık Kemal KARANFİL (Halil ve Meryem oğlu, 06/01/1972 Siirt doğumlu) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği, yasal süreler sonunda başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.14.07.2026

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