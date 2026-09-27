T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: 2024/420-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Abdulkeyimu Ömeroğlu hakkında verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 17/02/2026 tarih 2024/420 Esas 2026/145 Kararı ile Abdulkeyyum ve Sumaiye oğlu, 10.02.2004 Kaşgar doğumlu, sanık Abdulkeyimu Ömeroğlu hakkında şantaj suçundan TCK 107/1 maddesi gereğince neticeten hapis cezasından çevrilen 7.000,00 TL adli para cezası ve doğrudan verilen 5.000,00 TL adli para cezası ile, Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan TCK 136/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığın adreslerine tebliğe çıkarıldığı, ancak mazbataların iade edildiği, adres araştırmaları sonucunda da adresinin tespit edilip tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.mad. göre ilgililerin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.09.2026

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