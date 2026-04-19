KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı: E.47240167-2023/325-Ceza Dava Dosyası 17.04.2026

Konu: İlanen Tebligat

İ L AN

Mahkememiz dosyasında;

SSÇ İBRAHİM AL ABDULLAH hakkında yapılan yargılama sonunda nitelikli hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından neticeten ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

SSÇ AHMED BEKİR hakkında yapılan yargılama sonunda mala zarar verme suçundan neticeten 1000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, bu para cezasınında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan neticeten 2 YIL 1 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu hapis cezasının da TCK 51 maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın SSÇ İBRAHİM AL ABDULLAH ve SSÇ AHMED BEKİR'e ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı elli binin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

