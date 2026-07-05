KÜÇÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/664 Esas

KARAR NO: 2026/256

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2026 tarihli ilamı ile, sanık TOUFIK IBRIHEN TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 2 yıl, 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Saıd ve Nasıma oğlu, 01/04/1991 doğumlu, sanık Toufık Ibrıhen, tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02503535