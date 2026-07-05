KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/470 Esas

DAVACI : FATİH YANARAL

DAVALI : ALİ DOBAK

Mahkememizde görülmekte olan alacak davasına ilişkin 23/06/2026 tarihli ön inceleme duruşma tutanağının davalı ALİ DOBAK'a ilanen tebligat yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;

HMK 137. ve 140. maddelerine göre ön inceleme duruşmasında gerekli usul işlemleri yapılıp, alınması gereken kararlar alınmakla, yapılacak başka işlem kalmadığından ön inceleme aşamasının sona erdirilmesine ve tahkikat aşamasına geçilmesine (HMK. md. 143 vd.), HMK 140/5 maddesi gereğince tebliğden itibaren henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerle ilgili gereken açıklamayı yapmaları, tanık dahil diğer tüm delillerini mahkemeye bildirmeleri için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği, HMK 147 gereği tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, önümüzdeki celse sözlü yargılamaya geçileceği, duruşmanın 24/09/2026 günü saat 10:50'a bırakıldığı, iş bu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02503540