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KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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1. İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/2816 Esas

04.03.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERHAN BAHÇETEPE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 25859041554
ADI SOYADI : ERHAN BAHÇETEPE
BABA ADI : CELAL
ANA ADI : HİKMET
DOĞUM TARİHİ : 16/10/1989
DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02545315