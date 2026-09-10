KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
1. İ L A N
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2816 Esas
04.03.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERHAN BAHÇETEPE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 25859041554
ADI SOYADI : ERHAN BAHÇETEPE
BABA ADI : CELAL
ANA ADI : HİKMET
DOĞUM TARİHİ : 16/10/1989
DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02545315