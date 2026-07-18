KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/261

DAVALI : TABRIZ IBRAHIMOV

Davacı Tuncay Ceylan tarafından aleyhinize, 07.03.2026 tarihinde sürücüsü ve maliki olduğunuz 34 MG 9650 plakalı araç ile davacıya ait olan 34 DE 5639 plakalı aracın çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında asli/ tam kusurlu olduğunuz iddiası ile davacının aracında meydana gelen pert farkı bedeli ile araç mahrumiyet bedellerinin tarafınızdan tahsiline yönelik açılan tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, tarafınızın mernis sisteminde kayıtlı adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmak istense de kayıtlı adresinizin bulunmadığı anlaşıldığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenlerle yapılacak yargılamada kendinizi bizzat yahut bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesine ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük sürenin bitiminde başlayacak şekilde 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, sunmamanız halinde de dava dilekçesinde belirtilen iddiaları reddetmiş sayılacağınız hususları, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02511579