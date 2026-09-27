KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/364

KARAR NO: 2026/304

Davacı SAĞLIK BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE;

2-Davalının Küçükçekmece İcra Müdürlüğünün 2025/62440 esas sayılı dosyasına itirazınınasıl alacak faiz toplamı olarak 837.380,78-TLüzerinden iptali ile takibin bu miktar üzerinden DEVAMINA,

3-Asıl alacak tutarı 654.625,96-TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 130.925,19-TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

4-Harçlar Kanunu gereğince 837.380,78-TL üzerinden alınması gerekli olan 57.201,48-TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafından yapılan bilirkişi ücreti, posta, tebligat gideri olmak üzere toplam 46.877,60-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,

6-Davacı, kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, 131.607,12-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

7-Karar kesinleştiğinde, var ise, arta kalan gider ve delil avanslarının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın, HMK 333 maddesi ve gider avansı tarifesine göre, ilgililerine re'sen İADESİNE,

8-Gerekçeli kararın talep halinde taraflara TEBLİĞİNE,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 02/07/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02557305