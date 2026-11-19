İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde bulunan bir emlak ofisine giren kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, içeride bulunan kişilere ateş açtı.

Saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, saldırganın silahından çıkan kurşunlar iş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A.'ya isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGANIN HAREKETLERİ KAMERADA

Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin emlak ofisinin önüne gelerek bir süre beklediği ve telefonla konuştuğu görüldü.

Bir süre sonra iş yerine giren saldırganın, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştığı anlar da kayıtlara yansıdı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor