Kaza, saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. yönetimindeki 34 L 5643 plakalı otomobil, caddeden sağa dönüş yapmak istediği sırada Emre Seyhat’in kullandığı 34 MCN 917 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Emre Seyhat ile arkasında yolcu olarak bulunan F.S. yola düştü. Emre Seyhat hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Emre Seyhat’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan F.S.’ye ise olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.S.’nin tedavisine başlanırken, Seyhat’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü S.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasında Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sağa dönüş yapmaya çalışan otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar yer aldı.

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