Kaza, saat 15.50 sıralarında Atakent Mahallesi Yan Yol Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Hasan Çakmak'ın kullandığı iş makinesi yüklü çekici, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da ağaca çarparak devrildi.
Kazada, çekiciden yola düşen Hasan Çakmak'ın üzerine taşıdığı iş makinesi düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İş makinesi olay yerine getirilen vinçle kaldırılırken, altında kalarak yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı, yolda ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekicinin önce kaldırıma, ardından ağaca çarparak devrildiği görülüyor.