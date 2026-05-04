Küçükçekmece’de bir kıraathane önünde meydana gelen silahlı saldırı paniğe yol açtı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, kıraathane önünde bekleyen ve akraba oldukları öğrenilen üç kişiye, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda Eyüp Ç., İbrahim Ç. ve Kıyas Ç. yaralandı.

Şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.