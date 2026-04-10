

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi’nde yer alan 5 katlı otelin teras katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otelde bulunan müşteriler ve personel tahliye edildi. Üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı. Kurtarılan kişiler ambulansta tedavi altına alındı. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangına müdahale eden itfaiye, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

