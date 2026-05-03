İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen kazada, otobüs durağında bekleyen 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop yaşamını yitirdi. Olay, 27 Nisan saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen Selvitop’a, Ercan Ç. yönetimindeki 34 MZE 985 plakalı kamyonet çarptı. Kaza tespit tutanağına göre kamyonet, yoldaki rögar kapağına çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı ve Selvitop’a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvitop, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin hazırladığı tutanakta, kamyonet sürücüsünün rögar kapağına çarparak kontrolü kaybettiği, bu nedenle kaldırıma çıkarak kazaya neden olduğu belirtildi. Tutanakta, sürücü ile rögar kapağından sorumlu kurumun kusurlu olduğu ifade edildi.

Kazaya ilişkin konuşan Selvitop’un amcası Mehmet Güner, bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek, "Araçları yavaşlatacak önlemler yok. Hem sürücüden hem de gerekli önlemleri almayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi.