Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Tarak Kuşu Sokak'ta yer alan yaklaşık 60 yıllık 5 katlı bir bina, taşıdığı çökme tehlikesi ve alınan ilkel önlemlerle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Zamanla duvarlarında derin çatlaklar, kırılmalar ve beton dökülmeleri oluşan yapı, yağmur sularının da içeri sızmasıyla iyice yıprandı.

Binada kaymaya başlayan 2 dairenin balkonlarının, ev sahipleri tarafından yaklaşık 5-6 ay önce yerleştirilen ahşap kalaslarla desteklendiği görüldü. Sokaktan geçenlerin şaşkınlıkla izlediği bina, dron ile havadan da görüntülendi.

"CANLI TABUT GİBİ BİR ŞEY, ALTINDAN GEÇMEYE KORKUYORUZ"

İçerisinde 5-6 kişinin ikamet ettiği belirtilen binanın durumuna tepki gösteren mahalle sakini Murat Kaya, yapının her an çökebileceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Kaya, şunları söyledi:

"Bu bina 5 aydan fazladır bu durumda. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Altından insan, araba geçse çökecek gibi. Burada insanlar yaşıyor; yabancı uyruklular, geçimi olmayan insanlar kalıyor. Yetkililerin bir an önce buraya gelip insanları çıkartıp binayı mühürlemesi lazım. Yarın bir gün karşıdaki bina yapılmaya başlandığında burası sallanacak. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor. Çatıda kırılmalar, dökülmeler başlamış ve su alıyor. Bugün ya da biraz sonra çökecek gibi duruyor. Canlı tabut gibi bir şey. Tahtalar 5-6 ay önce koyuldu. Bu kadar çürük bir bina daha önce görmemiştim. İnsanlara bir şey olmadan bu binanın bir an önce tahliye edilmesi ve yıkılması gerekir."

"TAHTA İLE İPLE OLMAZ, BİNA AYAKTA ZOR DURUYOR"

Arkadaşlarının söz konusu binada oturduğunu ifade eden mahalle sakini Muhammed Hasan ise özellikle çevrede başlayacak inşaat çalışmalarının binayı yıkabileceğine dikkat çekti. Hasan, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle dile getirdi: