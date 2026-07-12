Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 10 boş kovan ele geçirilirken, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin araçtan ateş açtığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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