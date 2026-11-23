İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 7 kişinin yaralandığı bodrum katı yangınının altından kan donduran bir kundaklama olayı çıktı. Eski arkadaşıyla konuşmak için binaya giden ve kapı açılmayınca öfkeyle yangın çıkaran şüphelinin, hedef aldığı kişinin uzun süredir o adreste yaşamadığı ortaya çıktı.

Feci olay, 22 Kasım Pazar sabahı saat 04.10 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’ndeki bir binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, içeride mahsur kalan Emrullah Savaş (20), Berkay Ellik (26) ve Tamer K. (29) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen gençlerden Emrullah Savaş ve Berkay Ellik yaşamını yitirdi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise hafif yaralandı.

SIĞINAĞI APART OTELE ÇEVİRMİŞLER

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ve belediye ekipleri çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Binanın normal şartlarda sığınak olarak projelendirilen bodrum katının 11 ayrı odaya bölündüğü ve her bir bölümün stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği belirlendi.

ELEKTRİK KONTAĞI SANILDI KUNDAKLAMA ÇIKTI

İlk etapta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili derinlemesine inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde bir taksiyle sokağa gelen şüphelinin binaya birkaç kez girip çıktığı ve son çıkışının hemen ardından bodrum katından alevlerin yükseldiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Kamera kayıtlarını geriye doğru izleyen dedektifler, şüphelinin bir mekanda alkol alıp kokoreç yedikten sonra taksiye binerek olay yerine geldiğini saptadı. Kimliği kısa sürede belirlenen 32 yaşındaki Bayram Bulut Ö., Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan ve daha önceden 24 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Bayram Bulut Ö. suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, "Bir hafta önce orada oturan arkadaşım R.T. ile küfürleşme yüzünden kavga etmiştik. Olay günü alkol aldıktan sonra bu konuyu konuşmak için onun kaldığı odaya gittim. Kapıyı çaldım, açan olmadı. Oradan ayrıldım ama daha sonra geri dönerek bir kez daha kapıyı çaldım. Yine açan olmayınca, içeride olup bana kapıyı açmıyor diye sinirlendim. Orada bulduğum kırık bir koltuğun bez parçalarını çakmakla tutuşturup kapısının önüne attım. Sonra oradan ayrıldım" dedi.

'BAŞKASININ ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLDÜM'

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise şüphelinin hedef aldığı R.T.’nin uzun süredir söz konusu binada ikamet etmediği belirlendi. Gerçeği sorgu sırasında polislerden öğrenen Bayram Bulut Ö.’nün, "Başkaları öldüğü için çok üzüldüm" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.