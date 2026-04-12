Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ



2025/18540 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18540 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, KAYABAŞI Mahalle/Köy, Resneli Çiftliği Mevkii, 303 Ada, 38 Parsel, Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm

1- TAPU KAYDI

Başakşehir İlçesi, KayabaşıMahallesi, Resneli Çiftliği Mevkiinde kain 303 ada, 38 parsel sayılı 371,27m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli “6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası” vasıflı taşınmazda 1270/20385 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamının S*** G*** adına kayıtlı

2- İMAR DURUMU

Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilen 22.10.2025 tarih, 272219 sayılı imar durum belgesine göre Kayabaşı Mahallesi, 303 ada, 38 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.'li Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2:Konut Alanı'nda kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2:Konut Alanı'nda; "300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak"tır.

Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı”nda kalmaktadır denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanları, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Rıhtım Sokakta, tapunun 303 ada, 38 parsel numarasında kayıtlı ve Rıhtım Sokaktan 7-9 dış kapı numarası alan 371,27m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli “6 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası” vasıflı taşınmazda 1138/20385 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir.2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina ana girişi 1.bodrum kat seviyesinden olan vekatlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile asansörü mevcut ana binanın zemin katında yer alan daire, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC mahallerinden ibaret 67,50m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Güvercintepe Mah. Rıhtım Sok. No:7/9 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 67,50 m2

Arsa Payı : 1138/20835

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:07

10/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02446047