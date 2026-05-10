Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/11579 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11579 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN * *** HİSSELİ SATIŞ****

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, KABATAŞ Mevkii, - Ada, 213 Parsel, 3. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm

TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Kabataş Mevkii, 213 parsel sayılı, 187,42 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul “Arsa " vasfı ile kayıtlı, 30/100 arsa paylı, 3. Kat, 4 bağımsız bölüm numaralı "ÇATI ARASI PİYESLİ DAİRE" nitelikli taşınmazın 13/60 hissesinin borçlu Yasin Altunöz Taşınmazın kaydı üzerinde şerh yazıları bulunduğu görülmektedir. Kat irtifaklıdır. Tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.

TAŞINMAZIN KONUMU:

Üniversite Mahallesi, Derman Sokak, No:13, 3.kat D: 4 Avcılar/İstanbul posta adresinde konumludur.

TAŞINMAZIN FİİLİ DURUMU:

Satışa konu taşınmaz "DAİRE" olarak kullanımdadır. Dubleks merdiveni iptal edilmiştir. İki ayrı daire olarak farklı kişilerin kullanımındadır.

İMAR DURUMU:

Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 213 parsel sayılı yerin, 27/02/2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Üniversite Mahallesi ve Firuzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firuzköy Mah. 3.Etap İmar Planında, ön bahçe: 3.00 m., arka bahçe: 3.00 m., yan bahçe: 3.00 m ikiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında ‘’Konut+Ticaret’’

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz 187,42 m² arsa üzerinde ikiz nizamda inşa edilmiş 6 katlı bina mevcuttur. Satışa konumlu meskenin bulunduğu bina, bodrum+ zemin + 4 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır ( Mimari projede bodrum+ zemin + 3 Normal kat + çatı kat) Yerinde proje hilafında binada bir kat fazladan inşa edilmiştir. Bina kat irtifaklıdır. Kat mülkiyetine çevrilmemiştir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı demir kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları demir doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina 30 yaş ve üstüdür. Binada asansör bulunmamaktadır. Projesinde ve yerinde açık veya kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz tapuda çatı arası piyesli daire niteliklidir. Keşif günü yerinde yapılan incelemelerde, proje hilafında dubleks merdiveninin iptal edildiği 2 ayrı girişi olan ve farklı kişilerce kullanımda olan 2 adet daire olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Projesine yapılan incelemeye göre normal kat 125 m2, çatı piyesi 22 m2 toplamda 147 m2 brüt alanlıdır. Keşif günü yapılan incelemelerde çatı piyesinin büyütüldüğü normal kat daire gibi inşa edildiği (3+1 daire olarak) görülmüş olup yerinde yapılan ölçümlere göre çatı piyesi proje hilafı büyümelerle 110 m2 alanlı inşa edilmiştir. Böylelikle normal katla birlikte toplamda 235 m2 alanlı inşa edilmiş olduğu görülmüştür. Projesine göre 3.normal katta; antre, banyo, tuvalet, koridor, salon, 3 adet oda, mutfak, dubleks merdiveni ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Çatı piyesi, oda hacminden ibarettir. Projesi hilafında çatı katında yapılan büyümeler, dubleks merdiven iptali gibi uygulamaların projesine uygun hale getirme maliyeti olduğundan bunlar değerlemede dikkate alınmıştır. Giriş kapıları çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde şap üzeri laminat parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Üniversite Mah. Derman Sok. No: 3 Kat:3 D:4 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 147 m2

Arsa Payı : 30/100

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 823.333,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:45

07/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02465767