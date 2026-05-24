Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/3249 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3249 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, Buzaklıkdere Mevkii, 680 Ada, 1 Parsel, B Blok 1. Kat 89 Nolu Bağımsız Bölüm

TAPU KAYDI :

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 680 ada 1 parsel sayılı, 42.087,32 m2 yüz ölçümlü, “1 Adet 8 Normal Katlı 1 Asma Katlı Betonarme İşyeri, 1 Adet 8 Katlı Betonarme İşyeri Ve Arsası” vasıflı ana taşınmazda kayıtlı, 6152/2000000 arsa paylı, B Blok, 1. kat, 89 nolu “iŞYERİ” nitelikli taşınmazın tamamı G* İ* S* T* L* Ş* adına kayıtlıdır. * Tapu kaydında, haciz kaydı, OSB beyanı, banka ipoteği yazısı bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:

İdari Adresi: Satışa konu taşınmaz idari adres olarak; Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, No:61, Trios 2023, B Blok, 1.Kat 89 Nolu İşyeri Başakşehir/İSTANBUL açık adreslidir. Taşınmaz, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde olup, Der-san Koop Sanayi sitesi içindedir. Tem Otoyoluna 2000 metre, Başakşehir Kaymakamlığı 4000 metre, Başakşehir Belediyesi 4500 metre, Başakşehir Çam Sakura Devlet Şehir Hastanesi 2500 metre,Atatürk Olimpiyat Stadı 2500 metre takribi yatay uzaklıklardadır. Kıymet Takdirine Konu Taşınmaz, Organize Sanayi Bölgesi Alanında kaldığı görülmüştür. Satışa konu taşınmaz, konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım toplu taşıma araçlarıyla kolayca sağlanabilmektedir.

İMAR DURUMU:

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yazısında; “Başakşehir Mahellesi, İkitelli- 2 Mahallesi, 680 ada 1 parsel, sayılı taşınmaz 15.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, İOSB 1. Etap Uygulama İmar planında 4 kat, ayrık nizam, E:2.80, Sanayi sahasında kalmaktadır, “ denilmektedir

Ana Taşınmaz Özellikleri;

Ana taşınmaz üzerinde 2 adet betonarme blok mevcut olup A Blok ve B Blok olarak isimlendirilmiştir. Organize Sanayi Sitesi ruhsat/iskan yazısında yapıların 4/A yapı sınıfında olduğu bilgisi verilmiştir. Site içinde yer alan binalar 4 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olacak şekilde toplam 8 katlı inşa edilmiştir. Binaların bodrum katlarında kapalı otoparklar mevcuttur. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıkları ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Trios 2023 Sitesi, ilk yapı ruhsat Tarihi 20.12.2013 tarihidir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde, ulaşımı kolay cadde üzerinde kalmaktadır. İşyerlerinin hemen hemen tamamı dolu ve faaliyettedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Satışa konu B1 Blok 89 no’lu atölye, mimari projesinde, binanın normal katında, Net: 415,36 m² alana sahiptir. Taşınmaz, iş yeri olarak kullanımdadır. İç mekanlarında zeminler beton, tavanlar tavan boyalı, duvarları plastik boyalıdır. Dış kapısı ve pencere doğramaları, alüminyum doğrama ve kepenklidir.

OSB CEVAP YAZISINDA AŞAGIDAKİ GİBİ CEVAP VERİLMİŞTİR

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeli; "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler"başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atı! bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-1) MADDE 54: OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir. OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. TAAHHÜTNAME(ÖRNEKTİR)

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alan ..... parsel, … ada … no'lu işyerini icra yolu ile satın almam halinde, bu işyerini 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kullanacağımı kabul ve taahhüt ederim. ..../..../2026

Adresi : Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No: 61 Trios 2023, B Blok 1. Kat 89 Nolu İşyeri Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 415,36 m2

Arsa Payı : 6152/2000000

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 38.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:58

21/05/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

