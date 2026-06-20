Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/24751 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24751 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarındaAvcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 655 ada, 1 parsel sayılı 57.132,95m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Sosyal Tesisi Olan 10 Bloktan Oluşan Betonarme Apartman ve Arsası vasıflı taşınmazda 174/90498 arsa paylı A2 Blok 6.kat (27) bağımsız bölüm numaralı konut niteliğinde taşınmazdır. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Hanımeli Sokakta, tapunun 655 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 57.132,95m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Bizimevler 3 Sitesinde 174/90498 arsa paylı A2 Blok 6.kat (27) bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı niteliğindedir. Ispartakule Mevkiinde yer alan Bizim Evler 3 Sitesi A2 Blok; bodrum kat+ zemin kat+ 18 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş durumda, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile blok dahilinde asansör, kapalı otopark, site dahilinde havuz ve sosyal tesisleri mevcut, binanın normal katlarında dörder dairelidir. 27 nolu daire ana binanın 6.normal katında yer almakta olup, daire; antre, salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu dört oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle 183m2 brüt, 142m2 net alana sahip, daire görülemediğinden emsal daireler üzerinde yapılan tetkikte emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ankastre mutfak cihazları bulunan modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğrama ve ısıcamlı, kalorifer ısıtmalıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Tahtakale Mahallesi, Hanımeli Sokak No: 2/8 Bizimevler 3 SitesiA2 Blok Daire 27 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 142 m2

Arsa Payı : 174/90498

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 31.12.2025 tarih, 24862 sayılı imar durumu yazısına göre, İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 655 ada, 1 parsel sayılı yer, 30/09/2013 tarih ve 15200 ile 24/12/2013 tarih ve 20477 Sayılı Bakanlık Oluru İle Onanan İstanbul İli, Avcılar İlçesi Ispartakule Toplu Konut Alanı Revizyon Ve İlave 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, hmax: Serbest, Emsal: 1.5 yapılaşma şartlarında “Konut” Alanda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 12.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup taşınmazın kaydında ...KM'ne Çevrilmiştir., 1 TL Bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır( 99 Yıllığı 1 TLBedelle kira şerhi) , Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi Kapsamında Belirtme tarihinden itibaren Üç yıl içerisinde Satılmayacağı Tahahhüdü vardır, AT....KM 'ne Çevrilmiştir, Muhtelif haciz şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:18

17/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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