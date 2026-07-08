Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/3210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, 435 Ada, 3 Parsel, D141 Blok 7. Kat 31 Nolu Bağımsız Bölüm

1. TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 435 Ada, 3 parselde kayıtlı, 22 BLOK BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 69.371,97 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, D141 Blok, 7. Kat, 8/7232 arsa paylı, 31 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; KADİR GÜREL adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Yönetim Planı;04.12.2003, Yönetim Planı değişikliği: 12.06.2008 tarihlidir.

2. İMAR DURUMU:

Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, İkitelli-2 Mevkii, 435 Ada, 3 Parsel sayılı yer, bugün itibariyle, 03.06.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli, “İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, E:1,60, H:Serbest’dir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapılan hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle...” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Belirtilen Kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu, vb. belgeler) düzenlenememektedir. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Erciyes Sokak, Başakşehir 2. Etap Konutları, D41 Blok, No:24, D:31

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrimenkul, tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 435 Ada, 3 parselde kayıtlı, 22 BLOK BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 69.371,97 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle blok nizamla inşa edilmiş olan 22 adet betonarme binadan ibarettir. Blok binalar, D118, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, D129, D130, D131, D132, D133, D134, D135, D136, D137, D138, D139, D140, D141,D-142 Blok no’lu binalardır. Taşınmazın bulunduğu D141 Blok, bodrum, zemin, 9 normal katlıdır. Binanın, bodrum katında, binaya ait ortak alanlar ile kapıcı dairesi, zemin ve normal katlarının her birinde, 4’er adet bağımsız bölüm mesken mevcut olup D141 Blokta, 40 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Site planlı anagayrimenkulde, 22 adet blokta toplam 904 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. D141 Blok bina yerinde, D41 Blok olarak isimlendirilmiş olup Erciyes Sokaktan 24 kapı no’ludur. Bina girişi, Site içine bakan doğu

cephesinden, site içi yol kotu ile aynı kottaki, binanın bodrum ve zemin katları arasındaki ara sahanlık kotundan verilmiştir. Bina dış cephesi, boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina girişi, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Konu taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğü İmar arşiv dosyasındaki, 25.08.2003 tarih, 2003/1195 proje no’lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Bina ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık 22 yaşındadır. Konu taşınmaz, Anagayrimenkulde D141 Blokta, 7. Kat, 8/7232 arsa paylı, 31 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, mimari projesine göre, Net:99 m² (Brüt:115 m²) alanda, salon, 3 oda, antre, mutfak, koridor, banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden ibarettir. D141 Blok (D41 Blok) bina giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesine bakan şekilde doğuya, binanın sağ yan cephesinden, güneye olmak üzere çift cephelidir. Taşınmazın dış kapı no’su;31’dir. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, laminat parke kaplama, ıslak hacimlerin zeminleri, seramik kaplamalıdır. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdf’li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi : Başakşehir Mah. Erciyes Sok. Başakşehir 2. Etap Konutları D41 Blok No:24D:31 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 99 m2

Arsa Payı : 8/7232

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:58

02/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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