Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/16652 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16652 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 4504 Parsel sayılı 340,00 m² miktarlı arsası, 970/10200 arsa paylı, kat mülkiyetli, 3. Normal kat (14) nolu Çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazın (1/3) hissesidir. Dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre;Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konumu Osmanlı caddesi- ilk-orta ve lise okuluna 150-250 m, Tem Otoyolu-yan yoluna 1100 m Olimpiyat metro durağına 1700 m, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi?ne 4500 m mesafededir.Taşınmazın bulunduğu (65 nolu dış kapılı); 2 Bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı arası piyesi katı olmak üzere toplam 7 katlı, bitişik nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen her katta 3 adet daireli ve binada toplam 14 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası kısmen mermer ve duvarları boyalı dış cephesi mantolama-kompozit kaplamalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur3. Normal kat (14) nolu Çatı piyesli mesken; merdiven çıkışına solda ve bina cehpesine göre sağda olup kapalı olduğundan, emsal daire bakıldığı ve mimari projesine göre mahal tefrişatı yapılmıştır. Odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre, mutfak, balkon, teras, banyo ve wc zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri klozet, duşakabin ve lavabo mevcut, mutfakta ise sabit tezgâhlı, mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır.Başakşehir Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; 3. Normal kat (14) nolu Çatı piyesli mesken; girişte antre, hol, salon, mutfak+balkon, üç odalı, balkon, banyo ve wc mahalleri iken çatı piyesinde ise antre, salon+teras, mutfak, üç odalı, banyo ve wc olup yaklaşık toplam net 146,50 m² brüt 182,50 m² alana sahiptir. DİKKAT TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİ SATIŞA KONU OLUP 1/3HİSSENİNSATIŞI YAPILACAKTIR.

Adresi : Altınşehir Mah. Taşova Sokak No:65 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 146,50 m2

Arsa Payı: 970/10200

İmar Durumu ::Başakşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; 4504 Parselin,1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.'li Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2: Konut Alanı'nda kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2:Konut Alanı'nda; 300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3,00 metre, Hmax:9,50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3,00 metre, Hmax:12,50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacaktır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır.

Kıymeti: 1.950.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Rezerv yapı alanında kalmıştır şerh, Yönetim Planı, .. KMye Çevrilmiştiri şerhi ile birlikte muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:56

02/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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