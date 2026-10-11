Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/10674 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10674 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı Mahallesi, 443 ada, 62 parsel, kat mülkiyetli, 11.327,51 m2 yüzölçümlü, 1 Adet 10 Katlı Betonarme Mesken,1 Adet 11 Katlı Betonarme Mesken,1 Adet 12 Katlı Betonarme Mesken,1 Adet 16 Katlı Betonarme Mesken Ve Arsası ana taşınmaz nitelikli, 2 Blok, 8. Kat, A Girişi, 17 no.lu bağımsız bölüm, 940/69774 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli,1/1 hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmazın dosyasında bulunan kroki örneği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web sitesindeki parsel sorgudan kadastral parsel bilgileri ve ilgili belediyenin web sitesindeki adres bilgilerine göre yerine uygunluğu saptanmıştır.Mimari projesinde ve yerinde yapılan incelemede; 443 ada, 62 no.lu parsel üzerinde birden fazla blok konumludur. Bu blokların yer aldığı proje, Avrupa Konutları 3. Etap olarak tanımlanmış olup site girişinde 24 saat güvenlik bulunmaktadır. Sitede sosyal tesis, çocuk park oyun alanları, kapalı otopark ve iç peyzaj da oturma alanları mevcuttur. 2 . Blok , A girişi blok binanın taşıyıcı sistemibetonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup2 bodrum kat+zemin kat+ 8normal kat + çatı katlı olup A Blokta 18 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi standart cephe boyalı, bina giriş kapısı zemin kat seviyesinde rüzgarlık girişinde ve devamında 2 adet olup camlı alüminyum profildir. Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıklarıseramik kaplıdır. Binada asansörler vardır. Dosya konusu 2 Blok, 8. Katta konumlu, A Girişi, 17 no.lu bağımsız bölüm kullanım alanı net 217,77 m2 alanda salon, 5 oda, çamaşır odası, mutfak,3 banyo, wc, giriş holü, koridor ve 5 balkon hacimlerinden ibarettir. Salon ve odaların yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Islak zeminler 1. sınıf seramik kaplıdır. Banyolarda duşakabin, banyo dolabı-lavabo ve klozet mevcuttur. Mutfakta sabit mutfak tezgahı ve tezgah altı ve üstü mutfak dolapları ve mutfak ortasında ada mutfak yemek masası mevcuttur. Dairenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar mobilya kapıolup dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezipay ölçerlidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 8-9 yıl civarındadır. Yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresinde Toki Yunus Emre İlkokulu, Toki Turgut Özal İHO ve Hayır Ortakları Cami bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yeni yapılaşan bir bölge olup sitenin yakınında tamamlanmış birçok, benzer nitelikli markalı konut sitesi bulunmaktadır. Taşınmaz İstanbul'un tarihi ve merkezi konumundaki ilçelerine uzak konumdadır. Alt yapı ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır

Adresi : Kayabaşı Mahallesi, Safahat Sokak, Avrupa Konutları 3. Etap, 2A Blok,No: 16B Başakşehir/ İSTANBUL

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 11.327,51 m2 olup borçlu adına kayıtlı 2. Blok, 8. Kat,A Giriş, 17 Numaralı B.B. Satılarak paraya çevrilecektir.

Arsa Payı : 940/69774

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2025 tarih ve E-67507953 -115.02.01-264875 sayılı yazısına göre;" İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mah., 443 ada 62 parsel 2. Blok 8. Kat a giriş bb:17 no'lu taşınmaza ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir.

443 ada 62 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “22.04.2016 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı” ile “16.11.2020 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında ve kısmen de “17.06.2021 t.t.'li Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi 443 Ada 77 Ve 78 Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında kalmakta olup, Konut Alanı, E:1.35, Yençok:14 Kat olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları’nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı'nın 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur’ları ile onaylandığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı”nda kalmaktadır." Denilmektedir.

Kıymeti : 27.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-) Tapu kaydındaki gibidir.

2-) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Lehine 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:59

06/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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